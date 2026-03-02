Il 2 giugno 1946 Antema Nironi, nata nel 1925, ha partecipato alle prime elezioni democratiche dopo la fine della guerra. La donna, conosciuta come ‘la centenaria’, ha ricordato quell’esperienza dicendo: “Votare, che emozione”. Oggi, alle porte del 2026, la sua voce rappresenta un collegamento tra passato e presente, testimoniando un momento storico che ha segnato la nascita della Repubblica.

Reggio Emilia, 2 marzo 2026 – Antema Nironi, nata l’8 aprile del 1925, ha votato il 2 giugno 1946. È la voce della Storia. Lucidissima, vive nella casa residenza anziani dell’Asp ’Opus Civium’ di Castelnovo Sotto, serena, grazie alla coordinatrice Daniela Cocconi, all’animatrice Carolina Moschetto, gli operatori, i volontari Avo della struttura, fra cui la presidente Carola Prestinari. Antema racconta: “Vivevo in un borgo di Cadelbosco Sopra. Eravamo 10 figli: 6 sorelle e 4 fratelli, ero l’ottava. Mio padre operaio è morto giovane, non aveva 50 anni, c’era tanta neve, avevo 7 o 8 anni. Mia madre è deceduta a 69. Ha lavorato tutta la vita per tirarci su da sola”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Alle urne il 2 giugno 1946, Antema ‘la centenaria’ è la voce della storia: “Votare, che emozione”

