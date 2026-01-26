Anguillara è istigazione al suicidio?

La Procura di Civitavecchia ha aperto un'indagine sul doppio suicidio dei genitori di Claudio Carlomagno, coinvolto nel femminicidio della moglie. Si valutano ipotesi di istigazione al suicidio, legate alla pressione mediatica e alla lettera di addio dei coniugi. La vicenda solleva questioni sulla responsabilità dei media e sui rischi psicologici legati alla cronaca nera.

14.05 La Procura di Civitavecchia ha aperto un fascicolo sul doppio suicidio dei genitori di Claudio Carlomagno, reo confesso del femminicidio della moglie Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia I Pm ipotizzano il reato di istigazione al suicidio, per la "gogna mediatica" subita dai due coniugi che ne hanno anche parlato nella lettera di addio lasciata all'altro figlio. "Una discesa agli inferi", ha detto il loro legale. Carlomagno sorvegliato a vista in cella dopo aver saputo del suicidio dei suoi.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

