Come con il nuovo obbligo sul TFR il governo Meloni ha messo in crisi la liquidità delle imprese
Con l'introduzione del nuovo obbligo sul TFR, il governo Meloni ha esteso la platea delle imprese tenute a versarlo all'INPS. Questa misura potrebbe influire sulla liquidità delle PMI, tradizionalmente affidata a questa forma di risparmio, ponendo sfide alla loro gestione finanziaria e alla capacità di investimento.
L'allargamento della platea delle aziende obbligate a versare il TFR all'INPS, rischia di privare le PMI di una storica leva finanziaria. Un cambio di passo che potrebbe spingere le aziende verso il debito bancario, frenando assunzioni e crescita proprio per evitare le nuove soglie.🔗 Leggi su Fanpage.it
