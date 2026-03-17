L'attrice ha commentato la decisione di interrompere il progetto di reboot di Buffy, affermando che chi ha preso la decisione non ha seguito la serie originale. Ha spiegato che il reboot era stato annunciato, ma poi è stato cancellato senza approfondimenti ufficiali. La sua dichiarazione si concentra sulla mancanza di considerazione per il materiale originale nel processo decisionale.

L'attrice è tornata sulla decisione di non procedere con il reboot della serie rivelando che una delle persone responsabili della scelta a Hulu ha confessato di non aver mai visto la serie classica Sarah Michelle Gellar è ancora sconvolta dal fatto che Hulu non procederà con il reboot di Buffy l'ammazzavampiri, ma nelle ultime ore ha aggiunto più dettagli sui motivi per cui il progetto è stato cancellato. Domenica scorsa, Gellar ha raccontato a People di aver ricevuto la telefonata con la notizia proprio mentre stava per salire sul palco del SXSW Film & TV Festival per presentare Finché morte non ci separi 2. "Lascia che te lo dica, nessuno se lo sarebbe mai aspettato", ha detto prima di sottolineare l'ironia della tempistica con cui era stata data la notizia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Il reboot di Buffy sabotato, Sarah Michelle Gellar: "Chi ha deciso non ha visto la serie originale"

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Hulu ha cancellato il reboot di Buffy. Ad annunciarlo Sarah Michelle Gellar sui Instagram. x.com