Amministrative a Salerno liste e candidati | le prime indiscrezioni

Tempo di lettura: 2 minuti “La ricreazione è finita”: con queste parole, Vincenzo De Luca ha ufficialmente aperto la campagna elettorale a sindaco di Salerno, poche ore dopo la ratifica delle dimissioni rassegnate ieri da Vincenzo Napoli. È il segnale ufficiale che il lavoro fatto in silenzio e all’oscuro in questi giorni può cominciare ad uscire allo scoperto, tanto da far filtrare le prime notizie. Una su tutte: il ritorno di Michele Ragosta (già assessore comunale alla Casa, parlamentare e consigliere regionale, fondatore nonché segretario provinciale dei Verdi, imprenditore da oltre trent’anni nel settore immobiliare) con una sua lista, nella quale potrebbe provare a ritornare in consiglio comunale Peppe Ventura (fratello di Mimmo, già consigliere comunale che sarebbe pronto a candidarsi a sindaco con la lista Dimensione Bandecchi) e la presentazione di una civica “A Testa Alta”, in continuità, con quanto già fatto alle regionali e alle provinciali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

