Bagnoli-Manfredi garanzie su Pm10 | bonifica sotto osservazione mentre prende forma il quartier generale di America’s Cup

Domenico Esposito ha annunciato che il Movimento qualità della Vita chiede controlli più semplici e trasparenti sul livello di PM10 a Bagnoli-Manfredi, dove la bonifica si trova ancora sotto osservazione, mentre si prepara la costruzione del nuovo quartier generale per l’America’s Cup. La richiesta nasce dalla preoccupazione per l’impatto sulla salute dei residenti e si concentra sulla necessità di comunicazioni tempestive e di un tavolo pubblico stabile che segua i lavori. La recente protesta dei cittadini, infatti, nasce dalla richiesta di maggiore sicurezza e chiarezza sulla qualità dell’aria, e non da divergenze ideologiche.

Il Movimento qualità della Vita chiede monitoraggi accessibili, comunicazione preventiva e un tavolo pubblico stabile: "un'accelerazione è giusta solo se ci sono le giuste garanzie" di Domenico Esposito* La mobilitazione di protesta dei cittadini di questi giorni non va letta in termini di contrapposizione ideologica, ma con quelle — più serie — della gestione del rischio e della salute. La manifestazione di sabato scorso ha reso evidente e comprensibile il rischio sanitario legato alle polveri sottili e ha richiamato all'attenzione su misure di prevenzione, tipo l'uso delle mascherine come protezione delle vie respiratorie, per inalare quanto meno possibile il particolato atmosferico.