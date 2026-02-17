Bagnoli la Procura incontra i comitati dopo l'esposto sui lavori per l'America's Cup
La Procura di Napoli ha incontrato i rappresentanti dei comitati di Bagnoli dopo aver ricevuto un esposto che segnala problemi ambientali legati ai lavori per l'America's Cup. Durante l'incontro, i cittadini hanno portato esempi concreti di danni al territorio, come il deterioramento delle aree verdi e l’aumento delle polveri sottili nelle strade del quartiere.
Una delegazione dei comitati di Bagnoli è stata ricevuta dalla Procura di Napoli, sezione Reati ambientali, in merito ai lavori in corso nel quartiere per la America's Cup.🔗 Leggi su Fanpage.it
Bagnoli, tir per l'America's Cup deviati su via Cocchia: nuove buche dopo la voragine, arrivano i pompieri
Dopo la voragine di ieri in via Bagnoli, anche in via Cocchia si sono formate nuove buche.
Bagnoli La sezione reati ambientali della Procura di Napoli ha convocato i comitati: particolare attenzione e' rivolta ai lavori sulla colmata e lo sforamento dei limiti per le polveri sottili facebook