Bagnoli la Procura incontra i comitati dopo l'esposto sui lavori per l'America's Cup

Una delegazione dei comitati di Bagnoli è stata ricevuta dalla Procura di Napoli, sezione Reati ambientali, in merito ai lavori in corso nel quartiere per la America's Cup.🔗 Leggi su Fanpage.it

Bagnoli, i comitati bloccano i camion dei lavori per l’America’s Cup: presidi in strada con gli striscioniA Bagnoli, i comitati locali hanno organizzato una protesta, bloccando i camion coinvolti nei lavori per l'America's Cup.

Bagnoli, tir per l’America’s Cup deviati su via Cocchia: nuove buche dopo la voragine, arrivano i pompieriDopo la voragine di ieri in via Bagnoli, anche in via Cocchia si sono formate nuove buche.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

America’s Cup, la Procura valuta gli esposti: focus su colmata e inquinamento dovuto ai lavoriI magistrati napoletani stanno valutando la documentazione depositata da comitati e associazioni sui lavori nell’area ex Italsider ... napolitoday.it

Bagnoli, lavori e polveri sottili: interviene la sezione reati ambientali della Procura di NapoliCosa sta succedendo a Bagnoli? Nel terreno di scontro tra il commissario, oltre che sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi e la rete costituita da comitati e cittadini, si inserisce la Procura di Napoli. msn.com

Bagnoli La sezione reati ambientali della Procura di Napoli ha convocato i comitati: particolare attenzione e' rivolta ai lavori sulla colmata e lo sforamento dei limiti per le polveri sottili facebook