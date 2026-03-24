Gino Paoli, noto cantautore italiano, è deceduto all’età di 91 anni. Durante la sua vita ha avuto cinque figli, tra cui Amanda Sandrelli e Giovanni, che è morto all’età di 60 anni. La carriera musicale di Paoli ha attraversato decenni, mentre la sua vita privata ha coinvolto diverse relazioni e la nascita dei figli.

La vita di Gino Paoli, cantautore e musicista tra i più amati dal pubblico italiano, spentosi all’età di 91 anni, è stata segnata non solo da successi musicali indimenticabili ma anche da una vita privata intensa, ricca di amori e dalla nascita di ben cinque figli. Ognuno di loro ha tracciato il proprio percorso, tra arte, giornalismo e fotografia, portando avanti in modi diversi l’eredità creativa del padre. Dal primo matrimonio con Anna Fabbri è nato Giovanni, il primogenito del cantautore genovese. Anche Giovanni aveva ereditato dal padre la passione per la musica, ma aveva poi scelto di dedicarsi al giornalismo. Dopo diverse collaborazioni con Diva e Donna e altri settimanali, negli ultimi anni aveva assunto il ruolo di direttore di DillingerNews, la rivista di Fabrizio Corona. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Chi sono i cinque figli di Gino Paoli: da Amanda Sandrelli al dramma di Giovanni, morto a 60 anni

Articoli correlati

Chi sono tutti i figli di Gino Paoli: Giovanni, Amanda, Niccolò, Tommaso e Francesco nati da tre donne diverseGino Paoli è padre di ben 5 figli, che ad oggi hanno tutti una carriera differente, Giovanni, Amanda, Niccolò, Tommaso e Francesco.

Chi era Giovanni Paoli, figlio di Gino Paoli morto a 60 anni: biografia, carriera nel giornalismo e cause della morteLa morte di Giovanni Paoli, primogenito di Gino Paoli, ha lasciato un vuoto profondo non solo nella famiglia del cantautore, ma anche nel mondo del...

Contenuti utili per approfondire Gino Paoli

Temi più discussi: Ieri e Oggi in Tv: Insieme - Ornella Vanoni e Gino Paoli Video; È morto Gino Paoli: il cantante aveva 91 anni; Canzonissima 2026, Milly Carlucci apre il suo mini-Sanremo: chi canta stasera, giuria e scaletta ufficiale; Gran ballo delle Cinque Giornate, a Palazzo Reale un tuffo nell’Ottocento tra valzer e mazurche.

Gino Paoli, chi sono i cinque figli del cantautore genoveseCantautore tra i più amati della musica italiana, Gino Paoli si è spento all'età di 91 anni, lasciando un'eredità artistica immensa ma anche una famiglia numerosa. La sua vita privata, intensa quanto ... tgcom24.mediaset.it

Chi sono i figli di Gino Paoli, il cantautore scomparso a 91 anni età, biografie e cosa fanno oggiLa scomparsa di Gino Paoli, avvenuta all’età di 91 anni, ha riportato l’attenzione non solo sulla sua immensa eredità musicale, ma anche sulla sua vita ... ilsipontino.net

È morto Gino Paoli. Il cantautore aveva 91 anni. Tra i suoi brani più celebri “Sapore di sale” e “Il cielo in una stanza”. La notizia è stata diffusa dalla famiglia. “Questa notte - si legge in una nota - Gino ci ha lasciato in serenità e circondato dall’affetto dei suoi car - facebook.com facebook

Ci lascia Gino Paoli. Un pezzo enorme della nostra cultura popolare, capace di trasformare la vita quotidiana in poesia e melodia. Le sue canzoni, con parole semplici e vere, hanno accompagnato intere generazioni. Le mie condoglianze alla sua famiglia e a x.com