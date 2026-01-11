Amanda Sandrelli la ‘bisbetica’ fa il pieno
Il teatro comunale di Cesenatico ospita lunedì alle 21 uno spettacolo tratto da
Il teatro comunale di Cesenatico ospita un evento clou della rassegna invernale. Lunedì sera alle 21, verrà messo in scena lo spettacolo " La bisbetica domata ", il grande lavoro di William Shakespeare impostato tra commedia e tragedia silenziosa. La traduzione e L’adattamento sono di Francesco Niccolini per la regia di Roberto Aldorasi e la produzione de La Contrada – Teatro Stabile di Trieste. I protagonisti sono Amanda Sandrelli, Pietro Bontempo e Maurizio Zacchigna, affiancati da Giuliana Colzi, Andrea Costagli, Adriano Giraldi, Riccardo Naldini e Lucia Socci. In questa messa in scena, Caterina emerge come un personaggio di straordinaria complessità, non una semplice "dama addomesticata", ma un groviglio di contraddizioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
