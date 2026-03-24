I lavori sul ponte di via Trieste sono attualmente sospesi, con l'inizio previsto originariamente per dicembre e successivamente spostato a gennaio 2026. Il progetto di costruzione del nuovo ponte, che attraversa lo scolo Lama, non ha ancora una data ufficiale di inizio. Secondo le dichiarazioni, i cavi di alta tensione presenti nell'area richiedono verifiche tecniche prima di poter riprendere le operazioni.

I lavori sarebbero dovuti partire lo scorso dicembre, l'avvio è poi stato spostato a gennaio 2026: ora il progetto che avrebbe dovuto portare alla realizzazione del nuovo ponte di via Trieste sullo scolo Lama non ha una data di avvio. A precisare le ragioni sottostanti a questa proroga è stato l'assessore alla Mobilità e ai lavori pubblici Massimo Cameliani in occasione dell'interrogazione presentata in Consiglio comunale dal consigliere di Alleanza Verdi e Sinistra, Nicola Staloni. “L'avvio previsto ha subito ritardi a causa delle interferenze con i sottoservizi che hanno chiesto tempi più lunghi del previsto – ha spiegato l'assessore –. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - Alt ai lavori sul ponte di via Trieste, Cameliani: "I cavi di alta tensione impediscono le trivellazioni, servono verifiche tecniche"

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