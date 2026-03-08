Scivola fuori sentiero e ruzzola sotto i cavi dell' alta tensione

Un escursionista è scivolato fuori sentiero e caduto sotto i cavi dell’alta tensione in Valduga, sopra San Nazario, ieri mattina 7 marzo. La vittima stava percorrendo il sentiero numero 938 con un’altra persona quando è scivolata, finendo sotto le linee elettriche. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma il tratto è stato temporaneamente chiuso per motivi di sicurezza.

L'allarme è scattato intorno alle 11:30. Una squadra di soccorritori si è subito preparata per fornire eventuale supporto all'elicottero di Treviso Emergenza che, ricevute le coordinate del punto dell'incidente, si è avvicinato alla zona riuscendo a individuare il compagno dell'infortunato, che si sbracciava per segnalare la loro posizione. Durante la caduta, di circa 5 metri, l'escursionista – di cui al momento non sono note le generalità – era ruzzolato sotto i cavi dell'alta tensione. Per questo motivo l'eliambulanza ha dovuto sbarcare l'equipe a una distanza di sicurezza. In tre rotazioni sono stati quindi calati con un verricello di 50 metri il tecnico di elisoccorso, il medico e l'infermiere.