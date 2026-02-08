È inutile andare a scuola perché con l’intelligenza artificiale che ci vai a fare a scuola? La provocazione di Paolo Crepet

Crepet torna a criticare l’uso delle nuove tecnologie tra i giovani. Questa volta lo fa con una frase forte: “È inutile andare a scuola, perché con l’intelligenza artificiale che ci vai a fare a scuola?”. Il suo intervento suscita attenzione e fa discutere di nuovo sui cambiamenti in atto nel mondo dell’istruzione e delle giovani generazioni.

Paolo Crepet torna a puntare l’attenzione sugli effetti delle nuove tecnologie sulle giovani generazioni. Ospite della trasmissione L’aria che tira su La7, lo psichiatra ha richiamato un filone di studi già ampio. “ Ci sono montagne di ricerche che parlano di quella che già 10-12 anni fa veniva definita demenza digitale ”, ha detto, collocando il tema in una prospettiva che non nasce oggi. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Approfondimenti su Paolo Crepet Se a scuola ci vai col taser, come fai a controllare 3.500 studenti che al mattino entrano a scuola? L’incidente avvenuto a La Spezia, in cui uno studente è stato ucciso all’interno di una scuola, ha riacceso il dibattito sulla sicurezza negli ambienti scolastici. L’intelligenza artificiale ci rende stupidi? Come insegnare a pensare a scuola La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Andrea Roncato – L’elogio della normalità di una vita fuori dal comune Ultime notizie su Paolo Crepet Argomenti discussi: Crepet tra social e IA a scuola, attacco alla demenza digitale; No alla separazione delle carriere, flash mob davanti al tribunale contro la riforma Nordio; Juve, basta mezzi tentativi: il centravanti giusto sul mercato c'è. Prima però devi batterlo...; Spalletti salva la prova della Juve e parla del rigore per l'Atalanta. Influenza. Andare in Ps senza aver consultato il medico di famiglia è inutile e pericoloso. L’appello della Fimmg CampaniaÈ quanto ricorda il segretario regionale vicario della Fimmg, Luigi Sparano, in riferimento all’aumento degli accessi in Pronto soccorso registrato in questi giorni, legato all’avvicinarsi del picco ... quotidianosanita.it È la riflessione di Paolo Crepet. Lo pensi anche tu facebook Studente ucciso a La Spezia: a "Ignoto X" Paolo Crepet sbotta sulla violenza "cool" x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.