Alessandro Venturelli scomparso alla mamma email con insulti e tentativi di truffa | Mi scrive una medium

La madre di Alessandro Venturelli ha riferito a Fanpage.it di ricevere da mesi numerose email piene di insulti e tentativi di truffa. Tra i messaggi, si segnala anche una comunicazione da parte di una presunta medium che si sarebbe messa in contatto con lei. La donna ha spiegato di aver ricevuto queste email senza averne mai dato motivo, e ha descritto la situazione come molto difficile da gestire.

La mamma di Alessandro Venturelli, Roberta Carassai, ha raccontato a Fanpage.it di ricevere da tempo decine di insulti via email. Tra le lettere arrivate nella sua casella di posta, anche quelle di una medium che sostiene di poterla aiutare a "mettersi in contatto con il figlio" che starebbe "chiedendo aiuto" tramite lei. "Denuncerò".