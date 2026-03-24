Alessandro Cattelan ha partecipato come conduttore a un mini-format inserito nel serale di Amici. La sua presenza ha generato reazioni contrastanti tra il pubblico, con alcune persone che ritengono abbia subito un ridimensionamento, mentre altri non condividono questa opinione. La decisione di coinvolgerlo in questa veste ha suscitato discussioni sui ruoli e le modalità di conduzione dello spettacolo.

A giocare nel corso della prima puntata sono due squadre: una composta da Lorella Cuccarini e Cristiano Malgioglio e l'altra da Alessandra Celentano e Amadeus, e possiamo dire che, al di là della scelta più che azzeccata dei concorrenti, è proprio Cattelan a brillare per arguzia e brillantezza. Mentre Cuccarini le prova tutte per far indovinare a Malgioglio la parola misteriosa Alessandro Cattelan, infatti, è complice, dice la battuta giusta al momento giusto e dimostra di dare vita a un momento di spettacolo che, pur mettendo in stand-by la gara, è comunque più appetibile dei famosi guanti di sfida che un tempo si lanciavano i professori di Amici e che altro non erano dei siparietti ben poco divertenti e, per certi versi, ridonanti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Alessandro Cattelan al serale di Amici non ha fatto un passo indietro. Ecco perché

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