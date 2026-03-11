Sono stati annunciati i 17 cantanti e ballerini ammessi alla fase finale di “Amici 25” mentre si attendono eventuali novità sui giudici, con voci che coinvolgono anche il nome di Alessandro Cattelan. La selezione per il Serale si è conclusa di recente, lasciando gli spettatori con molte aspettative. La scelta dei concorrenti è stata accolta con grande attenzione e tensione tra il pubblico e gli addetti ai lavori.

Opi sì oppure Opi no? È stata una seleziona al cardiopalma quella per la fase Serale di “Amici di Maria De Filippi”. Il cantante si è esibito sulle note di “Sweater Weather” dei The Neighbourhood per convincere Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e la sua coach Anna Pettinelli. Poi per il rotto della cuffia ce l’ha fatta e si è formata così la squadra di 17 elementi per la Fase Finale del programma, al via domenica 21 marzo in prima serata su Canale 5. Quindi su 18 alunni solo una non ce l’ha fatta: la ballerina Giulia Nicolai. L’edizione di quest’anno ha messo in evidenza fragilità, forza e tenacia di molti dei cantanti e ballerini che hanno mostrato tutta la loro vulnerabilità sotto l’occhio delle telecamere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Amici 25, il Serale è alle porte: ecco chi sono i 17 cantanti e ballerini “promossi” per la Fase Finale. Nuovi giudici in arrivo? Spunta Alessandro Cattelan

Articoli correlati

Chi sono i 3 nuovi giudici del serale di Amici 25? Maria De Filippi cambia tuttoIl serale di Amici 25 si avvicina e, come ogni anno, cresce la curiosità attorno alle scelte di Maria De Filippi.

Leggi anche: Amici 25 Serale: i nuovi giudici scelti da Maria De Filippi

Amici 25: svelata la nuova classe, ecco chi sono i 18 allievi del talent di Maria De Filippi

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Fase Finale

Temi più discussi: Ad Amici 25 vanno (quasi) tutti Serale, cambio regolamento e pubblico furioso: Sembra il Grande Fratello; Amici 25: ecco chi è passato al serale, ora la classe è al completo; Amici 25: si avvicina il Serale, ma gli allievi faticano ad ottenere la maglia dorata e la produzione cambia il regolamento; Amici, la lista aggiornata degli allievi che accedono al Serale.

Amici 25, la classe completa del serale, data d’inizio e giudici: tutte le informazioniIl Serale di Amici 25 è in arrivo. Scopri quali allievi conquistano la maglia oro nella venticinquesima edizione. mondotv24.it

Amici 25: ecco chi è passato al serale, ora la classe è al completoAlla fine la produzione ha scelto di far accedere un numero di concorrenti superiore a quanto inizialmente previsto ... cosmopolitan.com

Un momento di condivisione e riflessione prima della fase finale del percorso scolastico - facebook.com facebook

Assassin's Creed Shadows entra nella fase finale del supporto post-lancio, Ubisoft promette delle “sorprese” x.com