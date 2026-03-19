Alessandro Cattelan non figura tra i giudici del Serale di Amici 2026. La sua presenza non è stata annunciata né prevista come parte della giuria del talent show di Canale 5. Finora, non ci sono comunicazioni ufficiali o indicazioni che lo colleghino alla conduzione o al ruolo di giudice nel programma. La sua partecipazione non è stata confermata né smentita pubblicamente.

Che Alessandro Cattelan non fosse tra i giudici del Serale di Amici 2026 ne avevamo il sospetto, motivo per cui su queste pagine il suo nome non è mai stato accostato alla giuria del talent show di Canale 5. Cosa farà, dunque, l’ex conduttore di X Factor nel programma di Maria De Filippi? La risposta la trovate nell’ anteprima di Davide Maggio dello scorso luglio: Password. Ebbene si, il programma americano di Jimmy Fallon trova la sua collocazione in Italia all’interno del serale di Amici. Il meccanismo è piuttosto semplice e vede due squadre composte da un vip e un nip che devono indovinare una parola. Per intenderci, una specie di ‘mimo lessicale’. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ecco cosa fa Alessandro Cattelan al Serale di Amici

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