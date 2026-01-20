letizia e felipe di spagna il gesto di alberto e charlene di monaco e di re carlo dopo la tragedia

Dopo la tragica vicenda di Adamuz, che ha provocato più di 40 vittime e numerosi feriti, sono arrivati i gesti di solidarietà di diverse figure di rilievo. Letizia e Felipe di Spagna, Alberto e Charlene di Monaco, e Re Carlo hanno espresso vicinanza e sostegno alle persone colpite, sottolineando l’importanza di unire gli sforzi in momenti di grande dolore.

La tragedia di Adamuz, che ha causato più di 40 morti e oltre 100 feriti, ha generato profondo sgomento. Re Felipe e Letizia di Spagna si sono tempestivamente recati a Cordova per dare supporto alle vittime coinvolte nell’incidente. La notizia ha avuto un forte impatto internazionale e il Principe Alberto e la Principessa Charlene di Monaco hanno espresso le loro condoglianze attraverso un comunicato ufficiale. E non è mancato un gesto anche da parte di Re Carlo d’Inghilterra. Spagna, la lettera di Alberto e Charlene dopo la tragedia di Adamuz. Il grave incidente ferroviario si è verificato domenica 18 gennaio, intorno alle 19:45: un treno ad alta velocità è deragliato nei pressi della città di Adamuz, nella provincia di Cordova e a sud della Spagna, provocando una collisione con un altro treno. 🔗 Leggi su Dilei.it

