Charlene di Monaco sorprende con i capelli più lunghi di sempre, mostrando un’immagine più autentica e naturale. Le principesse del Principato, da Stephanie a Charlotte, si distinguono per uno stile che spesso rompe gli schemi del protocollo reale. La loro scelta di look e acconciature riflette una volontà di esprimere personalità e modernità, mantenendo sempre un’eleganza sobria e raffinata.

Il bello delle bellezze del Principato di Monaco, delle principesse e Royal Girls, da Stephanie di Monaco a Charlotte di Monaco fino a Charlene di Monaco, è che sono tra le più ribelli al protocollo. Sono quelle che più di ogni altro membro al femminile di una famiglia reale, evadono dai canoni estetici classici. Non solo in fatto di immagine ma anche nella loro vita privata e professionale. Le più libere di esprimersi, di vivere appieno la loro vita. Se nella vita privata, Charlene resta la più costante, come moglie del Principe Alberto II di Monaco, sembra esprimere tutta la sua voglia di cambiare e sperimentare nei capelli. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Charlene di Monaco con i capelli più lunghi della sua vita

Leggi anche: Charlène di Monaco, dopo 14 anni tira fuori dallo scrigno la sua tiara di nozze

Dal lob silver di Carolina di Monaco ai capelli lunghi e luminosi di Mary di Danimarca, ecco gli hairlook che ispirano stile da vendereScopri gli hairlook più iconici e ispiranti per le donne over 50, sfatando i cliché e celebrando la bellezza senza età.

