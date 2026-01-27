milan como al via la vendita dei biglietti per il recupero di serie a

È aperta la vendita dei biglietti per il recupero di Serie A tra Milan e Como, in programma allo Stadio San Siro. I tifosi possono già prenotare i propri ingressi per questa importante partita, valida per la 24ª giornata. L'evento rappresenta un'occasione per assistere a una sfida tra due squadre della massima serie italiana.

Il Milan ha aperto ufficialmente la vendita dei biglietti per la sfida contro il Como, match valido per il recupero della 24ª giornata di Serie A che si giocherà a Stadio San Siro. Data e orario della partita non sono ancora stati definiti, ma il club rossonero ha già reso note tutte le modalità di acquisto per i tifosi. Si tratterà della 36ª sfida ufficiale tra le due squadre: il bilancio storico sorride al Milan con 20 vittorie, contro 5 successi del Como e 10 pareggi. Le fasi di vendita. I biglietti sono acquistabili online su booking.acmilan.com, presso il Ticket Office di Casa Milan, al Flagship Store di via Dante e sui circuiti VivaTicket. 🔗 Leggi su Milanzone.it

Argomenti discussi: AC Milan-Como: in vendita i biglietti per la 24ª giornata di Serie A a San Siro; Serie A, Tris dell'Udinese a Verona: 3-1. Roma-Milan 1-1: in parità la sfida per la Champions - Aggiornamento del 27 Gennaio delle ore 01:01; Fullkrug, maxi furto in albergo: gli svuotano la cassaforte, via orologi e gioielli; Lecce - Lazio in Diretta Streaming | DAZN IT.

