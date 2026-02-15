Monsterland Festival ci sarà il bis all’Autodromo | già aperta la vendita dei biglietti

Il Monsterland Festival torna all’Autodromo di Imola perché il grande successo della scorsa edizione ha portato gli organizzatori a decidere di ripetere l’evento. Da oggi sono disponibili i biglietti online, e molti appassionati stanno già prenotando il loro posto per vivere un’altra notte all’insegna della musica e dell’adrenalina.

Imola, 15 febraio 2026 – È l’ultima domenica di Carnevale, ma per qualcuno è già tempo di pensare alla notte di Halloween. Ufficializzata l’edizione bis, almeno per quanto riguarda Imola, del Monsterland Festival. Gli organizzatori dell’evento nato ormai tre lustri fa e che nel 2025 per la sua ‘prima’ in città ha richiamato in riva al Santerno più di 30mila appassionati ad assistere agli show di oltre 150 artisti divisi in 12 palchi musicali, hanno sciolto anche le ultime riserve. IMOLA 31 10 2025 AUTODROMO ENZO E DINO FERRARI â€˜MONSTERLAND HALLOWEEN FESTIVALâ€™NELLA FOTO PUBBLICO, RAGAZZI GIOVANNI MASCHERATI Â©SANNA - AGENZIA ALDO LIVERANI SAS La data e le pre-registrazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Monsterland Festival, ci sarà il bis all’Autodromo: già aperta la vendita dei biglietti Il Milan Femminile si prepara al derby contro l’Inter: aperta la vendita dei biglietti Il Milan Femminile si prepara al derby contro l’Inter, in programma sabato 13 dicembre alle ore 15:00. Paperdi Juvecaserta, vendita dei biglietti per la sfida con Quarrata. E' già corsa al ticket A partire dalle ore 11 di domani, martedì 27 gennaio, sarà possibile acquistare i biglietti per la partita di Serie B tra Paperdi Juvecaserta e Quarrata, in programma domenica 1 febbraio al PalaPiccolo. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Monsterland Festival, ci sarà il bis all’Autodromo: già aperta la vendita dei biglietti. Monsterland Halloween Festival. . Una sola notte. 12 stage musicali. Oltre 150 artisti. Più di 40.000 #monsters. Un’energia straordinaria, capace di lasciare un segno duraturo. Questo e molto altro, è stato Monsterland 2025, la 15ª edizione svoltasi presso l’Aut facebook