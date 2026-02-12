Riciclo tessile | Solids Parma 2026 punta su robotica e filiera circolare per un’industria più sostenibile

Parma si prepara a diventare ancora più centrale nel riciclo tessile. Alla fiera Solids Parma 2026 si presentano soluzioni innovative con robotica e un sistema che punta a una filiera più circolare. La città conferma il suo ruolo di punto di riferimento per l’industria tessile che guarda al futuro.

Riciclo Tessile: Solids Parma 2026 Indica la Strada per un’Industria Circolare. Parma si è confermata un hub cruciale per l’innovazione nel settore tessile. Durante Solids Parma 2026, esperti, imprese e ricercatori hanno delineato un futuro in cui il riciclo tessile non è più un’alternativa, ma una necessità strategica per affrontare l’impatto ambientale dell’industria e rispondere alle nuove sfide normative. La manifestazione ha posto al centro del dibattito la tecnologia, la regolamentazione e la necessità di una filiera più circolare. La Sfida Globale del Tessile e l’Urgenza di un Cambiamento.🔗 Leggi su Ameve.eu

Questa mattina a Parma si apre la fiera Solids con una tavola rotonda dedicata al riciclo tessile.

A Parma, le aziende del settore si muovono rapidamente per integrare intelligenza artificiale e robotica nei loro processi produttivi.

SOLIDS Parma 2026: gestione dei solidi sfusi

Riciclo tessile, tecnologia e filiera: il futuro passa da Solids ParmaParma, 12 feb. (Adnkronos) - A Solids Parma 2026 il tema del riciclo tessile entra nel cuore dell’industria di processo con la tavola rotonda Il futuro del riciclo tessile: Re-Think Textile. Re-Cycle ... msn.com

Fiere, Solids: oltre 160 espositori per unico evento italiano sui materiali solidi sfusiParma, 11 feb. (Adnkronos) - Ha aperto, a Fiere di Parma, Solids Parma 2026, l’unico appuntamento fieristico in Italia interamente dedicato ... notizie.tiscali.it

