Al via la demolizione del complesso ex Artigianelli

Sono iniziati questa mattina i lavori di demolizione del complesso “ex Artigianelli” a Susà di Pergine Valsugana. L’intervento riguarda l’edificio di proprietà della Provincia di Trento, e le operazioni di smantellamento sono cominciate con le prime fasi della rimozione strutturale. La demolizione è stata annunciata ufficialmente e segue un iter autorizzativo già avviato nei mesi scorsi.

Il presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti: “Un intervento atteso che restituisce sicurezza e apre nuove prospettive per il territorio Sono stati avviati stamattina, martedì 24 marzo, i lavori di demolizione nel complesso “ex Artigianelli” a Susà di Pergine Valsugana, di proprietà della Provincia di Trento. Il complesso, dalla volumetria di oltre 55mila metri cubi, era da tempo inutilizzato e inadeguato agli standard attuali. “Gli Artigianelli hanno rappresentato un pezzo di storia del Trentino: qui tanti giovani sono cresciuti e si sono formati. Ora si volta pagina, secondo un complesso percorso condiviso con l’Amministrazione comunale e che guarda alla sicurezza e al decoro. 🔗 Leggi su Trentotoday.it Articoli correlati Al via lunedì la demolizione dell’edificio del "Serpente"Al via lunedì prossimo le operazioni di demolizione dell’edificio noto come "del Serpente": un intervento che interesserà l’area compresa tra via Le... Dehor: attacco al centrodestra dopo la demolizione del Comune, dice ‘dove erano i politici?’Il centrodestra di Monte San Giusto ha attaccato l’amministrazione comunale dopo la decisione di demolire una struttura edilizia considerata abusiva. Tutti gli aggiornamenti su Al via la demolizione del complesso ex... Al via la demolizione dell’ex ArtigianelliPergine (Trento) – Martedì mattina ha preso ufficialmente il via una nuova fase del percorso di riqualificazione dell’area, di proprietà della Provincia autonoma di Trento. Conclusi gli interventi pre ... lavocedelnordest.eu Pergine, cominciata questa mattina la demolizione dell'ex Artigianelli(ANSA) - TRENTO, 24 MAR - Ha preso il via questa mattina a Susa di Pergine la demolizione del complesso ex Artigianelli, la cui volumetria complessiva è di circa 55.000 metri cubi. Si tratta della n ... msn.com