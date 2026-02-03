Dehor | attacco al centrodestra dopo la demolizione del Comune dice ‘dove erano i politici?’

Il centrodestra di Monte San Giusto si scaglia contro l’amministrazione comunale dopo aver demolito una struttura considerata abusiva. I politici del centrodestra chiedono perché non siano intervenuti prima e criticano la gestione dell’operazione. La discussione si infiamma mentre cittadini e opposizioni osservano da vicino la vicenda.

Il centrodestra di Monte San Giusto ha attaccato l'amministrazione comunale dopo la decisione di demolire una struttura edilizia considerata abusiva. La struttura, costruita in seguito all'inaugurazione del sindaco attuale e utilizzata per eventi pubblici, è stata definita non conforme alle norme urbanistiche dal Piano Regolatore Generale. L'ordinanza emessa dal Comune il 26 gennaio 2026 ordina la demolizione della struttura, che è stata tollerata per un decennio. Il centrodestra ha criticato l'assenza di controlli o di azioni preventive durante i primi anni di utilizzo. Secondo l'opposizione, la struttura, ormai diventata un punto di aggregazione comunitaria, è stata abilitata senza verifica formale, e l'attuale sindaco, che mantiene la delega all'urbanistica, avrebbe ignorato le norme.

