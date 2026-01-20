Al Teatro Sala Molière di Pozzuoli in scena Facimme ‘e Cunti di Antimo Casertano

Al Teatro Sala Molière di Pozzuoli, va in scena “Facimme ‘e Cunti” di Antimo Casertano, interpretato da Daniela Ioia e lo stesso Casertano. Uno spettacolo che propone un racconto autentico e coinvolgente, incentrato sulla tradizione e le storie della cultura napoletana. La rappresentazione offre un’occasione per scoprire un patrimonio narrativo ricco di significato e di memoria, in un contesto teatrale sobrio e accurato.

Sul palco del Teatro Sala Molière di Pozzuoli arriva "Facimme 'e Cunti" con Daniela Ioia e Antimo Casertano. Sabato 24 (ore 21.00) e domenica 25 gennaio 2026 (ore19.00), al Teatro Sala Molière di Pozzuoli (Via Bognar, 21), diretto da Nando Paone, andrà in scena "Facimme 'e Cunti" di Antimo Casertano, con Daniela Ioia e Antimo Casertano, tratto da "Lu Cunto de li Cunti" di Giambattista Basile. «L'idea di "Facimme 'e Cunti" – racconta Casertano - nasce dalla volontà mia e di Daniela di non perdere questi racconti, questi riadattamenti dell'opera "Lu Cunto de li Cunti" di Giambattista Basile che chiaramente è una pietra miliare della nostra letteratura.

