Al Palafiera arriva una lanciatissima Avellino ma all' Unieuro servono punti salvezza | Dobbiamo essere arrabbiati

C'è voglia di riscatto nelle fila dell'Unieuro Forlì dopo il finale amaro di Ruvo di Puglia. La Pallacanestro 2.015 Forlì torna tra le mura amiche dopo esattamente un mese e sfida una lanciatissima Avellino. “Tornare in campo dopo una lunga trasferta non è il massimo, però ci permette di spostare subito l'attenzione sulla prossima sfida, senza rimuginare sull'ultima sconfitta - le parole di coach Antimo Martino -. Avellino è una squadra di prima fascia e lotterà fino alla fine per i primi posti della classifica, per cui ci vorrà una grande prestazione. Dobbiamo scendere in campo con l'atteggiamento di una squadra arrabbiata per aver perso un’occasione importante, ma con il desiderio di recuperare quei due punti nella prossima partita”. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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