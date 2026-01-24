Fiorentina Vanoli non ha dubbi dopo la sconfitta col Cagliari | Dobbiamo essere arrabbiati! È una lezione che bisogna saper assorbire

Dopo la sconfitta casalinga contro il Cagliari, l’allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli, ha sottolineato l’importanza di trarre insegnamenti dall’esito negativo. In una dichiarazione a DAZN, Vanoli ha evidenziato la necessità di affrontare la situazione con determinazione e di assorbire la lezione per migliorare le prestazioni future della squadra.

Argomenti discussi: Analisi Tattica: la Fiorentina di Paolo Vanoli; La Fiorentina batte il Bologna nel ricordo di Commisso: al Dall'Ara è 2-1 per i viola; Vanoli: C'è un percorso per Kean: rispondo così sulle sue condizioni. Brescianini, Solomon e Gosens…; Fiorentina, un tempo show, poi il bunker tiene a Bologna: colpo esterno in ricordo di Commisso.

