Paolo Boccia presenta al Circolo Aurora di Arezzo il suo nuovo libro,

Arezzo, 13 gennaio 2026 – Dopo il successo della sua autobiografia "Dal mio punto di vista ”, Paolo Boccia torna con il suo nuovo libro nel quale racconta, senza filtri, il suo percorso di fisioterapista, dagli inizi presso il CTO di Firenze ad oggi. Appuntamento giovedì 15 gennaio alle 21 al Circolo Aurora con la presentazione del libro "ConTatto - Io, il buio e la fisioterapia". La sua narrazione è frutto di oltre trent’anni di carriera professionale. Ma non pensate che in questo libro la fisioterapia venga narrata semplicemente come professione: il rapporto col paziente non è mai riferito soltanto alla risoluzione del problema fisico, specifico e puntuale, che certo è importante, ma è parte di un processo di cura in cui corpo e mente costituiscono un unicum. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Paolo Boccia presenta il suo libro "ConTatto - Io, il buio e la fisioterapia" al Circolo Aurora

