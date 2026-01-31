Compri al buio senza sapere cosa c' è dentro Riminesi stregati dalle mystery box | corsa all' acquisto

A Rimini, molti stanno comprando le mystery box senza sapere cosa c’è dentro. La corsa all’acquisto cresce, attirata dalla possibilità di ricevere prodotti misteriosi, spesso provenienti da stock, resi o pacchi non consegnati. Le persone si lasciano stregare dall’idea di scoprire sorprese a costo contenuto, anche se il contenuto resta un’incognita fino all’apertura.

Compri al buio pagando in base al peso. Al Centro Valmarecchia l'iniziativa "Ama Discount" riscuote il boom di consensi: cosa si trova all'interno delle mystery box Un acquisto al buio che permette di aggiudicarsi una mystery box dal contenuto sconosciuto, con all'interno prodotti provenienti da stock, giacenze, ma anche resi e pacchi non ritirati dei portali di e-commerce. Al Centro Valmarecchia di Villa Verucchio, dal 28 gennaio e fino al primo febbraio, è tornato in funzione lo spazio ‘Ama Discount’. I clienti possono scegliere il proprio pacco senza aprirlo. Di conseguenza, senza conoscerne il contenuto.🔗 Leggi su Riminitoday.it

