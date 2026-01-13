Couscous a Colazione Jack The Smoker e post-punk | il Cisim tra concerti e arte

Un fine settimana al Cisim di Lido Adriano propone un programma dedicato alla musica dal vivo e alle arti visive. Tra concerti e esposizioni, si susseguono eventi che spaziano dall’hip hop narrativo alla ricerca visiva contemporanea, fino a un mix di post-punk, rap ed elettronica. Un’occasione per apprezzare diverse espressioni artistiche in un contesto che unisce musica e creatività.

