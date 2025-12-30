Festa in piazza colazione e concerto | così il Capodanno a Cortona

A Cortona si avvicina il Capodanno con una serie di eventi tradizionali: una festa in piazza, una colazione al Museo e un concerto della Cor Orchestra. Queste iniziative offrono l’opportunità di trascorrere il passaggio al nuovo anno in un’atmosfera conviviale e autentica, rispettando le tradizioni locali e valorizzando il patrimonio culturale della città.

È tutto pronto per le feste di Capodanno. Cortona si prepara con gli ormai classici tre eventi che scandiscono il passaggio fra il vecchio e il nuovo anno: la festa in piazza, la Colazione al Museo e il Concerto della Cor Orchestra. Le iniziative sono state presentate dal sindaco Luciano Meoni.

Capodanno in piazza, dove festeggiare l’arrivo del 2026 nelle città italiane - Il Capodanno 2026 anima le piazze italiane con concerti, dj set e spettacoli, tra brindisi e musica che uniscono città del Nord e del Sud ... fanpage.it

Capodanno a Cortona: concerto in piazza colazione al museo - Ad esibirsi sarà la Cor Orchestra, diretta dal maestro Marco Ferruzzi, con un ... arezzonotizie.it

Piazza Santa Maria si trasformerà in uno spazio di festa con musica dal vivo, stand gastronomici e animazione per i più piccoli - facebook.com facebook

