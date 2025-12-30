Festa in piazza colazione e concerto | così il Capodanno a Cortona

30 dic 2025

A Cortona si avvicina il Capodanno con una serie di eventi tradizionali: una festa in piazza, una colazione al Museo e un concerto della Cor Orchestra. Queste iniziative offrono l’opportunità di trascorrere il passaggio al nuovo anno in un’atmosfera conviviale e autentica, rispettando le tradizioni locali e valorizzando il patrimonio culturale della città.

È tutto pronto per le feste di Capodanno. Cortona si prepara con gli ormai classici tre eventi che scandiscono il passaggio fra il vecchio e il nuovo anno: la festa in piazza, la Colazione al Museo e il Concerto della Cor Orchestra. Le iniziative sono state presentate dal sindaco Luciano Meoni. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

