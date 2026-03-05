Il 5 marzo 2026, a Roma, viene annunciato il programma “Back to School” di Enel, che prevede contributi, mentoring e stage rivolti alle ragazze. L’iniziativa mira a favorire la scelta di percorsi scientifici e tecnologici da parte delle giovani donne, con l’obiettivo di ridurre la disparità di genere nelle materie Stem. Il progetto coinvolge diverse attività destinate a sostenere le studentesse in queste discipline.

Roma, 5 marzo 2026 – Incoraggiare le ragazze a scegliere percorsi scientifici e tecnologici è l’obiettivo di “Back to School”, il programma con cui Enel punta a contrastare la disparità di genere nelle discipline Stem. Il Gruppo guidato da Flavio Cattaneo ha messo a disposizione delle studentesse un ventaglio di strumenti che va dai contributi economici per l’iscrizione a facoltà scientifiche alle attività di mentoring con professioniste del settore, fino alle giornate di orientamento e alle esperienze in azienda. L’iniziativa nasce in risposta a un quadro globale che resta critico: secondo l’ultimo rapporto Unesco, le donne rappresentano appena il 35% dei laureati Stem, una quota che non è cambiata negli ultimi dieci anni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Back to School: da Enel contributi, mentoring e stage per contrastare la disparità di genere nelle materie Stem

Giornata mondiale donne Stem: con Back to school 2mila studentesse nel programma Enel sul gender gap nelle professioni scientifiche

Scienza italiana: disparità di genere frena ricerca e innovazione

