Confeuro si prepara al 2026 con l’obiettivo di continuare a tutelare i piccoli e medi agricoltori italiani. L’associazione intende proseguire le attività avviate nel 2025, rafforzando il sostegno alle aziende agricole di queste dimensioni. La collaborazione e l’impegno rimangono al centro delle strategie per garantire un futuro stabile e sostenibile per gli iscritti, presenti in tutto il territorio nazionale.

Confeuro “guarda al futuro con entusiasmo e determinazione, proseguendo nel 2026 tutte le attività e le iniziative avviate nel 2025 a tutela dei piccoli e medi agricoltori e a sostegno delle migliaia di iscritti presenti su tutto il territorio nazionale”. Lo dichiara in una nota Andrea Tiso, presidente nazionale Confeuro. “Continueremo a battere il ferro, anche e soprattutto a livello istituzionale, su temi prioritari e strategici per il settore primario – afferma Tiso – come il ricambio generazionale, il sostegno all’imprenditoria agricola, la sicurezza alimentare e sul lavoro, nonché lo sviluppo e l’accesso alle nuove tecnologie. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Agricoltura: Tiso (Confeuro), pronti a un 2026 a difesa di piccoli e medi produttori

