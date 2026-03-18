Durante il Gran Premio di Suzuka, la Ferrari presenterà per la prima volta la nuova ala posteriore della SF-26, che era stata testata solo nelle libere in Cina. La squadra ha deciso di adottarla in questa gara, segnando un passo importante nel suo sviluppo aerodinamico. La vettura con questa modifica sarà in pista per la competizione di domenica.

La Ferrari, in Cina, dopo l’unica sessione di prove libere disponibile, trattandosi di un weekend sprint, ha accantonato l’ala posteriore “Macarena”, utilizzando per il resto del fine settimana la versione tradizionale, con l’attuatore centrale. Da molti, ciò è stato letto come una bocciatura della originale interpretazione dell’ala posteriore che aveva debuttato per pochi giri nell’ultima sessione di test in Bahrain. In realtà, come anche lo stesso team principal della Scuderia Fred Vasseur, ha dichiarato a Shanghai, non si è trattato di questo, bensì dell’inopportunità di correre rischi a livello prestazionale schierando una soluzione con un setup, di fatto, deliberato solo dopo una singola sessione di prove, dunque fortemente legato ai dati di simulazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ferrari, ecco il debutto della "Macarena": la nuova ala verrà utilizzata nel GP di Suzuka

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