I morsi dei cani i pugni e una coltellata | l' aggressione della banda coi molossi liberi

Lunedì pomeriggio, a Sesto San Giovanni, cinque giovani con tre cani di grossa taglia hanno attaccato un padre e suo figlio nel parcheggio di via Baracca. I cani hanno morso, i giovani hanno dato pugni e uno di loro ha anche sferrato una coltellata. La scena è finita con le persone in fuga e i soccorsi che sono arrivati poco dopo. La polizia sta indagando per capire chi siano i responsabili e cosa abbia scatenato l’aggressione.

La banda scorrazza in un quartiere di Sesto San Giovanni da oltre un anno. La segnalazione del comitato di zona Cinque giovani con tre cani liberi, di grossa taglia. È questa la “batteria” che, lunedì 26 gennaio, a Sesto San Giovanni, ha aggredito e minacciato un padre e un figlio nel parcheggio di via Baracca. Lo ha reso noto il comitato “Riprendiamoci Trento e Trieste”, da molto tempo attivo per denunciare l'aumento della microcriminalità in quel quartiere della seconda città del Milanese dopo il capoluogo. Lunedì 26 gennaio, intorno alle sei e un quarto di pomeriggio, i ragazzi hanno aggredito un padre e un figlio nel parcheggio di via Baracca, attaccando briga e minacciandoli di morte, nonché aizzando uno dei cani contro di loro.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Approfondimenti su Canibanda

Ultime notizie su Canibanda

