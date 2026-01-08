Minimarket nel mirino | due rapine in trenta minuti Malviventi spaccano vetrina e aggrediscono commerciante

Nella zona di Acilia, due minimarket sono stati oggetto di rapine in rapida successione, entrambe avvenute in circa trenta minuti. Durante gli episodi, i malviventi hanno danneggiato le vetrine e aggredito i commercianti. L'intervento tempestivo dei carabinieri ha portato all'arresto dei responsabili. La situazione sottolinea l'importanza di aumentare le misure di sicurezza nei quartieri commerciali.

Armato di coltello rapina minimarket e parrucchiere - Il bandito solitario, con il volto coperto, ha colpito a settembre e a ottobre.

Roma, rapina al mini-market e al barbiere: 34enne ai domiciliari con braccialetto elettronico - Mentre a Roma si continua a discutere di città più vivibile, in certe strade la priorità resta una sola: la sicurezza.

