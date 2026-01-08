Minimarket nel mirino | due rapine in trenta minuti Malviventi spaccano vetrina e aggrediscono commerciante
Nella zona di Acilia, due minimarket sono stati oggetto di rapine in rapida successione, entrambe avvenute in circa trenta minuti. Durante gli episodi, i malviventi hanno danneggiato le vetrine e aggredito i commercianti. L'intervento tempestivo dei carabinieri ha portato all'arresto dei responsabili. La situazione sottolinea l'importanza di aumentare le misure di sicurezza nei quartieri commerciali.
Due rapine violente in trenta minuti. Nel mirino due minimarket, entrambi nella zona di Acilia. È accaduto martedì con l'intervento dei carabinieri e l'arresto dei responsabili.Vetrina spaccata al minimarketIl primo episodio si è verificato intorno alle 20:30 in largo Girolamo da Montesarchio.
