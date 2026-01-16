Ancora violenza al pronto soccorso | donna prende a schiaffi infermiera e aggredisce poliziotto

Continuano gli episodi di violenza nei pronti soccorso italiani, evidenziando la crescente preoccupazione per la sicurezza degli operatori sanitari. Recentemente, una donna ha aggredito un'infermiera e un poliziotto presso il Santa Rosa, sottolineando l’urgenza di interventi efficaci per prevenire e gestire tali situazioni. La tutela del personale medico e delle forze dell'ordine rimane una priorità per garantire un ambiente di lavoro sicuro e rispettoso.

Non c'è tregua per gli operatori sanitari del Santa Rosa. A distanza di poche ore dall'ultimo episodio, un nuovo caso di aggressione al pronto soccorso. Ancora una donna protagonista, ancora manette ai polsi, ma questa volta a farne le spese fisicamente è stata direttamente un'infermiera in servizio, colpita mentre svolgeva il proprio lavoro. Il fatto è avvenuto nel primissimo pomeriggio di ieri 15 gennaio. Le ragioni che hanno fatto scattare la rabbia incontrollata della donna sono ancora tutte da chiarire, ma la dinamica racconta di una situazione degenerata in pochi istanti. Dalle parole, urla e lamentele, si è passati fin troppo rapidamente ai fatti: la donna si è scagliata contro l'operatrice sanitaria, colpendola al volto con degli schiaffi. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Leggi anche: Prende a schiaffi la compagna e lei finisce al pronto soccorso di Ancona: come sta la donna Leggi anche: Aggredisce un’infermiera al pronto soccorso: denunciato 36enne La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Anthony Hopkins: «Con l'alcol ho rischiato di morire, chiedete aiuto e scegliete la vita»; I carabinieri pongono fine a un anno e mezzo di violenze domestiche, arrestato un 39enne; Aggredisce la compagna mandandola all'ospedale, il provvedimento del Questore; Violenze ripetute alla moglie: allontanato dalla casa di famiglia. Violenza donne. Al Pronto Soccorso del San Giovanni Addolorata di Roma un caso al mese nel 2022 - Nel 2020, anno del lockdown, i casi di aggressione e di incidenti domestici contro le donne di età compresa ... quotidianosanita.it Sos donne, una formazione specifica per riconoscere la violenza al pronto soccorso - Seguita, oltre alle ferite, da fratture di braccia e mani, di naso e mandibola, delle spalle, delle costole. ilgazzettino.it Sos donne, una formazione specifica per riconoscere la violenza al pronto soccorso - Cultura essenziale, ormai, visto che ogni anno al pronto soccorso arrivano circa 17 mila donne malmenate. quotidianodipuglia.it Violenza al pronto soccorso: pugno a un infermiere e carrello lanciato contro pazienti - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.