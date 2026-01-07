Salerno cavallo muore durante cavalcata dei Re Magi | animalisti all' attacco

Da tgcom24.mediaset.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, si è verificato un incidente durante la Cavalcata dei Re Magi, in cui un cavallo è scivolato sul selciato ed è deceduto nonostante i tentativi di soccorso. L’evento ha suscitato reazioni da parte di associazioni animaliste, accentuando il dibattito sulla sicurezza e le modalità di eventi tradizionali con animali.

È polemica a Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, dopo che durante la Cavalcata dei Re Magi un cavallo è scivolato sul selciato ed è morto, nonostante i tentativi di soccorrerlo. Gli animalisti criticano in particolare il ricorso agli animali nell'ambito di manifestazioni pubbliche. "L'episodio - si legge sul profilo Facebook dell'Enpa di Salerno - ha inevitabilmente riacceso il dibattito sulla tutela degli animali e sul loro utilizzo nelle manifestazioni pubbliche. In particolare, ci si torna a interrogare sulle condizioni di impiego degli equini, sui controlli preventivi, sullo stress a cui vengono sottoposti e sull'opportunità di farli sfilare in contesti affollati, su strade asfaltate e in situazioni potenzialmente non compatibili con il loro benessere. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

salerno cavallo muore durante cavalcata dei re magi animalisti all attacco

© Tgcom24.mediaset.it - Salerno, cavallo muore durante cavalcata dei Re Magi: animalisti all'attacco

Leggi anche: Nocera Inferiore, cavallo muore durante la Cavalcata dei Re Magi

Leggi anche: Cavallo muore durante la Cavalcata dei Re Magi, Zabatta: “Aggiorneremo la legge regionale con regole precise”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Nocera Inferiore, cavallo muore durante la Cavalcata dei Re Magi; Cavallo stramazza al suolo e muore durante la Cavalcata dei magi; Cavallo muore durante la Cavalcata dei Re Magi, polemiche a Nocera Inferiore; Dramma a Nocera Inferiore: cavallo muore durante la “Cavalcata dei Re Magi”.

salerno cavallo muore duranteCavallo muore durante la sfilata dei Re Magi a Nocera Inferiore, nel Salernitano - Il cavallo, che trainava la carrozza dei Re Magi, è stramazzato al suolo forse per un malore. fanpage.it

salerno cavallo muore duranteNocera Inferiore, cavallo muore durante la Cavalcata dei Re Magi, polemica in città - È polemica a Nocera Inferiore, nel Salernitano, dopo la morte di un cavallo avvenuta durante la Cavalcata dei Re Magi. sciscianonotizie.it

salerno cavallo muore duranteNel Salernitano cavallo muore durante cavalcata Re Magi, animalisti all'attacco - E' polemica a Nocera Inferiore (Salerno) dopo che durante la Cavalcata dei Re Magi un cavallo è scivolato sul selciato di via Atzori ed è morto nonostante i tentativi di soccorrerlo. ansa.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.