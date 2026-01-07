A Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, si è verificato un incidente durante la Cavalcata dei Re Magi, in cui un cavallo è scivolato sul selciato ed è deceduto nonostante i tentativi di soccorso. L’evento ha suscitato reazioni da parte di associazioni animaliste, accentuando il dibattito sulla sicurezza e le modalità di eventi tradizionali con animali.

È polemica a Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, dopo che durante la Cavalcata dei Re Magi un cavallo è scivolato sul selciato ed è morto, nonostante i tentativi di soccorrerlo. Gli animalisti criticano in particolare il ricorso agli animali nell'ambito di manifestazioni pubbliche. "L'episodio - si legge sul profilo Facebook dell'Enpa di Salerno - ha inevitabilmente riacceso il dibattito sulla tutela degli animali e sul loro utilizzo nelle manifestazioni pubbliche. In particolare, ci si torna a interrogare sulle condizioni di impiego degli equini, sui controlli preventivi, sullo stress a cui vengono sottoposti e sull'opportunità di farli sfilare in contesti affollati, su strade asfaltate e in situazioni potenzialmente non compatibili con il loro benessere. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Salerno, cavallo muore durante cavalcata dei Re Magi: animalisti all'attacco

