Affari Tuoi Donatella frega il Dottore | Non voglio tirarla per le lunghe poi cambia il pacco e vince
Nella puntata di Affari Tuoi di mercoledì 7 gennaio, Donatella, dalla regione Piemonte, affronta una partita caratterizzata da alcuni imprevisti. La concorrente esprime la volontà di non prolungare troppo l’evento, ma successivamente cambia strategia, modificando il pacco e ottenendo un risultato inatteso. La dinamica della puntata mette in luce le scelte e le sorprese che caratterizzano questa edizione del programma.
Nella puntata di Affari Tuoi di mercoledì 7 gennaio, la partita di Donatella dal Piemonte comincia male. Dopo una serie di tiri sfortunati, cambia il suo pacco e scopre che conteneva solo 1 euro. Alla fine la mossa vincente che le consegna "soldi sicuri". 🔗 Leggi su Fanpage.it
