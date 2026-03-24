Aereo cade con 125 persone a bordo e va a fuoco | decine tra morti e feriti

Un grave incidente aereo ha scosso tutti, lasciando dietro di sé un bilancio provvisorio pesantissimo: almeno 66 morti e decine di feriti. Il velivolo coinvolto, un aereo militare con a bordo 125 persone tra soldati e membri dell’equipaggio, si è schiantato poco dopo il decollo, trasformando una missione operativa in una tragedia nazionale. L’aereo, un Lockheed C-130 Hercules, era partito da Puerto Leguízamo, una località strategica situata nei pressi del confine meridionale con Ecuador e Perù. Poco dopo il decollo, per cause ancora da chiarire, il velivolo ha perso quota ed è precipitato nella fitta giungla circostante, disseminando rottami in fiamme su un’area difficile da raggiungere. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Altra apertura negativa. La tensione è alta, aereo cisterna che cade, petrolio e gas che salgono. Forse ne avremo per un po', è suonata la campanella è finita la ricreazione per chi investe Se si allargano i grafici non c'è nessun crollo. #Sp500 future -0.5 #Fts facebook