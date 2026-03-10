Autobus va a fuoco è strage | morti e feriti

Un autobus ha preso fuoco in una strada trafficata, causando diverse vittime e feriti. Testimoni riferiscono di aver visto un bagliore improvviso e denso fumo uscire dal veicolo, mentre le persone presenti si sono subito radunate sul luogo dell’incidente. Le autorità sono intervenute rapidamente per soccorrere i feriti e mettere sotto controllo la situazione. Non sono ancora state fornite dettagli sulle cause dell’incendio.

Ci sono scene che nessuno vorrebbe mai vedere: una strada tranquilla, la gente che passa, e poi all’improvviso quel bagliore, il fumo denso, le urla. In pochi minuti tutto cambia e quello che sembrava un pomeriggio come tanti si trasforma in un incubo. Con i soccorsi che arrivano di corsa e un paese intero che resta con il fiato sospeso. È successo nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 10 marzo, nel cuore di Kerzers, nel Canton Friburgo, in Svizzera. Proprio in pieno centro un autobus postale ha preso fuoco all’improvviso: le fiamme hanno divorato il mezzo in un attimo, scatenando il panico tra chi era a bordo e chi si trovava nelle vicinanze. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

