Adescavano gay su un sito di incontri per rapinarli | ecco come La sentenza

Un gruppo di persone è stato condannato per aver adescato uomini gay su un sito di incontri, per poi rapinarli una volta in casa. La sentenza chiarisce i dettagli di un modus operandi che ha coinvolto diverse vittime, evidenziando l’importanza di prestare attenzione nelle relazione online.

Bologna, 27 gennaio 2026 - Venivano adescati tramite un sito di incontri, poi, una volta in casa, venivano storditi e rapinati. Vittime almeno sei uomini, tutti tra i 50 e i 60 anni, contattati da un giovane sui social. La sentenza. Quattro di loro si sono costituiti parte civili nel processo con rito abbreviato (giudice Maria Cristina Sarli, pm Elena Caruso) e questa mattina c'è stata la sentenza: 6 anni e 8 mesi all'imputato per rapina e lesioni aggravate, così come chiesto dalla Procura, e 2 anni alla donna - compagna dell'imputato- per riciclaggio. Una delle vittime è assistita dallo sportello legale del Cassero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

