Il 24 marzo 2026 si è spento a 91 anni Gino Paoli. La notizia è stata riportata da diversi organi di stampa e confermata dalla famiglia, che ha comunicato che il musicista è morto in serenità e circondato dall’affetto dei suoi cari. La perdita ha suscitato grande tristezza tra i fan e nel mondo della musica italiana.

È mancato oggi, 24 marzo 2026, all’età di 91 anni. La notizia è stata diffusa dai principali organi di stampa (Sky TG24, Fanpage, Il Giornale) e confermata dalla famiglia con una nota che tocca il cuore: «Questa notte Gino ci ha lasciato in serenità e circondato dall’affetto dei suoi cari». Si è spento dolcemente, in vecchiaia. Con lui se ne va l’ultimo grande pilastro della scuola genovese, quel gruppo di “amici al bar” che, insieme a De André, Tenco e Bindi, ha rivoluzionato il modo di scrivere e cantare l’amore in Italia. Un’eredità immortale. Gino Paoli non è stato solo un cantautore, ma un cronista dei sentimenti. Ci lascia canzoni che sono diventate parte del nostro DNA culturale: Il cielo in una stanza: l’emblema della magia che può nascere tra quattro pareti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Addio Gino Paoli, come è morto. Tristezza infinita

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