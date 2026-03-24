Addio Gino Paoli come è morto Tristezza infinita

Da thesocialpost.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 24 marzo 2026 si è spento a 91 anni Gino Paoli. La notizia è stata riportata da diversi organi di stampa e confermata dalla famiglia, che ha comunicato che il musicista è morto in serenità e circondato dall’affetto dei suoi cari. La perdita ha suscitato grande tristezza tra i fan e nel mondo della musica italiana.

È mancato oggi,  24 marzo 2026, all’età di 91 anni. La notizia è stata diffusa dai principali organi di stampa (Sky TG24, Fanpage, Il Giornale) e confermata dalla famiglia con una nota che tocca il cuore:  «Questa notte Gino ci ha lasciato in serenità e circondato dall’affetto dei suoi cari». Si è spento dolcemente, in vecchiaia. Con lui se ne va l’ultimo grande pilastro della  scuola genovese, quel gruppo di “amici al bar” che, insieme a De André, Tenco e Bindi, ha rivoluzionato il modo di scrivere e cantare l’amore in Italia. Un’eredità immortale. Gino Paoli non è stato solo un cantautore, ma un cronista dei sentimenti. Ci lascia canzoni che sono diventate parte del nostro DNA culturale: Il cielo in una stanza: l’emblema della magia che può nascere tra quattro pareti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

addio gino paoli come 232 morto tristezza infinita
© Thesocialpost.it - Addio Gino Paoli, come è morto. Tristezza infinita

Articoli correlati

Addio a Gino Paoli, come è morto e che malattia avevaIl mondo dello spettacolo italiano è stato scosso da una notizia destinata a lasciare un segno profondo.

Leggi anche: Gino Paoli è morto, addio per sempre a un gigante della musica italiana

Camilla, la nipote di Ornella Vanoni, omaggia la nonna allo speciale di Che tempo che fa

Video Camilla, la nipote di Ornella Vanoni, omaggia la nonna allo speciale di Che tempo che fa ??

Tutti gli aggiornamenti su Addio Gino Paoli

Temi più discussi: Addio a Gino Paoli, l’amore ‘senza fine’ con Ornella Vanoni e la canzone mai incisa insieme; Addio a Gino Paoli, maestro della canzone d'autore italiana; Addio a Gino Paoli, maestro della canzone d'autore italiana; Addio a Gino Paoli, il poeta della canzone italiana e delle emozioni che ci accompagneranno per sempre.

addio gino paoli addio gino paoli comeAddio a Gino Paoli: morto il cantautore simbolo della musica italianaÈ morto Gino Paoli, tra i più importanti cantautori della musica italiana. La notizia segna la scomparsa di una delle figure più rappresentative della canzone d’autore, protagonista di una carriera lu ... notizie.it

addio gino paoli addio gino paoli comeAddio a Gino Paoli, poeta della canzone italianaScomparso Gino Paoli a 91 anni: carriera, amori e capolavori del cantautore che ha segnato la storia della musica italiana con brani senza tempo. catania.liveuniversity.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.