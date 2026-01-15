Dopo 40 anni chiude lo storico negozio di scarpe in centro e tiene aperto solo quello al Montefiore | Non c' è partita
Dopo oltre quattro decenni, il negozio di scarpe Batmania chiude definitivamente la sede di via Fratelli Rosselli, mantenendo aperto solo quello di Montefiore. La decisione riflette le sfide del mercato e la cessazione dell’attività nel centro storico di Cesena. La storica attività, presente in città da anni, rappresenta un capitolo importante nel panorama commerciale locale. La vendita di liquidazione segna la fine di un’epoca per gli appassionati di calzature e clienti storici.
‘Svendita per cessata attività’. Un altro negozio chiude nel cuore del centro storico. Si tratta di Batmania, negozio di scarpe storico per Cesena, in via Fratelli Rosselli da una ventina di anni e per altri 17 anni in via Cesare Battisti. In totale una quarantina di anni di attività, esperienza e professionalità, che, purtroppo, devono arrendersi a una evidente crisi del commercio. "Siamo una famiglia di commercianti da più di un secolo - spiega Eugenio Ramilli -. Ha iniziato il mio trisnonno più di 100 anni fa e, come famiglia, non abbiamo mai smesso di lavorare in questo settore". Ora però, Eugenio, sebbene lo faccia a malincuore, deve chiudere lo storico negozio del centro puntando tutto su quello aperto qualche anno fa al centro commerciale Montefiore Conad. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
