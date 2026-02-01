regalami un sorriso dona le divise invernali ai giudici uisp di firenze

Firenze, 1 febbraio 2026 – Il gesto solidale dell’ Ets “Regalami un sorriso” Un gesto concreto, semplice ma dal forte valore simbolico, che racconta ancora una volta come il mondo del podismo sappia essere comunità, collaborazione e attenzione verso chi opera spesso lontano dai riflettori. Il sodalizio pratese Ets “Regalami un sorriso” ha voluto omaggiare il Comitato Giudici Uisp di Firenze con la consegna di una nuova divisa invernale, pensata per affrontare al meglio le tante giornate di servizio sui campi gara. La consegna è avvenuta presso la sede della Uisp Regionale, alla presenza di Piero Giacomelli, presidente dell’Ets “Regalami un sorriso”, e di Marco Ceccantini, presidente regionale Uisp. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il 21 gennaio 2026 a Pistoia si è svolta una cerimonia per la donazione di divise invernali ai giudici Uisp del podismo locale.

