Paolo Cirino Pomicino | addio all’ex ministro Dc

È scomparso a Roma, all’età di 86 anni, l’ex ministro democristiano del periodo andreottiano. Dopo alcuni giorni di ricovero, Paolo Cirino Pomicino si è spento. È noto per aver ricoperto ruoli di rilievo nel governo italiano durante gli anni Settanta e Ottanta. La notizia della sua morte è stata diffusa da fonti vicine all’ex ministro.

Si è spento a 86 anni l'ex ministro democristiano del periodo andreottiano, Paolo Cirino Pomicino. E' morto a Roma dopo qualche giorno di ricovero Paolo Cirino Pomicinoè nato a Napoli il 3 settembre 1939, da una famiglia della borghesia napoletana. Suo nonno era stato deputato durante il governo di Giolitti. Dopo aver ottenuto la maturità classica, si è laureato in medicina e chirurgia presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, per poi conseguire la specializzazione in neurologia. Per un periodo ha svolto il lavoro come assistente ordinario neurochirurgo e poi dirigente medico neurologo presso l’Ospedale Antonio Cardarelli di Napoli. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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