Marcella de Osma la voce del melodramma italiano si spegne a 91 anni | un addio a una diva del ‘900

È morta a 91 anni Marcella de Osma, una delle voci più amate del melodramma italiano. La cantante aveva attraversato il ‘900 portando sul palco la bellezza e la passione dell’opera, lasciando un segno indelebile nel mondo della lirica. La sua scomparsa rappresenta una grande perdita per tutti gli appassionati e i professionisti del settore.

La scomparsa di Marcella de Osma, soprano di una generazione che ha incarnato l’eccellenza del melodramma italiano, segna una perdita significativa per il panorama lirico nazionale e internazionale. L’artista, nata il 16 giugno 1934, si è spenta a Milano all’età di 91 anni, lasciando un vuoto nel cuore degli appassionati e dei colleghi che hanno ammirato la sua tecnica impeccabile e la sua intensa interpretazione. La notizia della sua morte, giunta nella giornata di oggi, 7 febbraio 2026, è stata comunicata dai nipoti, mentre la tumulazione è prevista nel cimitero di Refrancore, in provincia di Asti, luogo legato alle sue origini e alla sua storia familiare.🔗 Leggi su Ameve.eu

