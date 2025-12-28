È morta Giovanna Rotondi Terminiello ex sovrintendente e storica dell’arte Era un riferimento per la cultura in città

È scomparsa Giovanna Rotondi Terminiello, ex sovrintendente e figura di rilievo nel campo dell’arte e della cultura. La sua attività ha contribuito significativamente alla promozione e valorizzazione del patrimonio culturale cittadino. Tra i suoi traguardi più noti, la guida della mostra del rilancio di Genova nel 1992, testimonianza del suo impegno e della sua dedizione alla cultura locale.

Rotondi Terminiello fu un riferimento per la cultura in città. A lei si deve la mostra del rilancio di Genova nel 1992. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

