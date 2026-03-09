Zazzaroni sicuro dopo il derby | Il Milan non vincerà lo Scudetto ma una fessurina nelle certezze che sembravano ormai acquisite si è aperta Poi pizzica così Leao!

Da calcionews24.com 9 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il derby di Milano tra Milan e Inter, il direttore del Corriere dello Sport ha commentato che il Milan non vincerà lo Scudetto, ma ha aperto una crepa nelle certezze ormai acquisite. Zazzaroni ha anche rivolto una critica a Leao, senza entrare in dettagli, e ha sottolineato che la partita si è conclusa con una vittoria di misura per l’Inter.

Calciomercato Juventus: avviati i dialoghi per il rinnovo di Thuram. Ultimissime novità sul futuro del centrocampista David Juve, aria d’addio in estate? Il retroscena sul malumore del canadese: c’è già un club alla finestra! Napoli, gli eroi che non ti aspetti! Da Alisson Santos a Elmas passando per Gilmour: e il club pensa ai loro riscatti! Tonali torna in Serie A? Rivelazione sul futuro del centrocampista, si va verso questa direzione per l’estate! L’indiscrezione Calciomercato Juventus: avviati i dialoghi per il rinnovo di Thuram. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

zazzaroni sicuro dopo il derby il milan non vincer224 lo scudetto ma una fessurina nelle certezze che sembravano ormai acquisite si 232 aperta poi pizzica cos236 leao
© Calcionews24.com - Zazzaroni sicuro dopo il derby: «Il Milan non vincerà lo Scudetto ma una fessurina nelle certezze che sembravano ormai acquisite si è aperta». Poi pizzica così Leao!

Articoli correlati

Leggi anche: Zazzaroni sicuro sul Milan: “Allegri non è in corsa scudetto, lo sa anche lui”

Leggi anche: Maicon sicuro: “Inter più forte di Milan e Napoli, vincerà lo scudetto”

Una selezione di notizie su Zazzaroni sicuro

Temi più discussi: Pronostico Milan-Inter, Zazzaroni e Caressa vanno sul sicuro e se la giocano così; Zazzaroni sicuro: Napoli-Torino finisce così: risultato e marcatori; Il pronostico di Zazzaroni: Il Napoli batterà 3-0 il Torino! Vi dico i marcatori; Zazzaroni scatenato: Napoli-Torino, caos in campo! La verità su risultato e marcatori.

zazzaroni sicuro dopo ilZazzaroni rivela: Un secondo dopo la fine del derby ho ricevuto un messaggio dal Brasile: 'Max è il migliore di tutti'Sulle colonne del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni ha commentato così la vittoria del Milan nel derby contro l'Inter: Allegri è arrivato a 60. L’anno scorso a 60 ... milannews.it

zazzaroni sicuro dopo ilIl Milan di Allegri ha +16 punti rispetto allo scorso anno, Zazzaroni: Dicono giocasse meglio...Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, dedica la sua analisi odierna alla vittoria del derby da parte del Milan. Questo un estratto delle. tuttomercatoweb.com

Cerca tra news e video legati all’argomento.