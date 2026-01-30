Martedì prossimo si terrà il secondo incontro del ciclo di conferenze sulla storia dei medici di Arezzo. Organizzato dalla Società storica aretina e con il patrocinio del Comune, l’evento si concentrerà ancora una volta sui professionisti del passato che hanno operato nel territorio. La conferenza si terrà martedì 3 febbraio e prosegue il percorso di approfondimento sulla figura dei medici che hanno segnato la storia locale.

Arezzo, 30 gennaio 2026 – Secondo appuntamento martedì 3 febbraio per il ciclo di conferenze organizzato dalla Società storica aretina sui medici del passato del territorio aretino, con il patrocinio del Comune di Arezzo. Alle ore 17,30, all ’Auditorium Ducci di via Cesalpino, Giovanni Bianchini parla di Emilio Vezzosi, oltre che medico anche insegnante e letterato, vissuto fra il Cinque e il Seicento. Curato da Alessandro Garofoli, il ciclo di conferenze è parte di un più ampio progetto e si propone di illustrare, nell’ambito dell’evoluzione della disciplina, lo sviluppo delle conoscenze e delle pratiche sanitarie e le figure dei maggiori protagonisti locali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Medici del passato, secondo appuntamento martedì 3 febbraio per il ciclo di conferenze organizzato dalla Società storica aretina

Approfondimenti su Medici Passato

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Medici Passato

Argomenti discussi: Casa di Comunità guidata verso il fallimento, i problemi secondo il Comitato: resistenza dei medici, carenza di personale e ritardi; Giorno della memoria al cinema: Norimberga al Masaccio di San Giovanni. Focus sulla figura di Andrea Cesalpino a cura della Società Storica Aretina; Sclerosi multipla, nuove prospettive di prevenzione e cure; Prato, accoltella la moglie alla schiena: lei ferita, lui indagato per lesioni e maltrattamenti in famiglia.

Medici del passato, secondo appuntamento martedì 3 febbraio per il ciclo di conferenze organizzato dalla Società storica aretinaArezzo, 30 gennaio 2026 – Secondo appuntamento martedì 3 febbraio per il ciclo di conferenze organizzato dalla Società storica aretina sui medici del passato del territorio aretino, con il patrocinio ... lanazione.it

#OnceuponaTimeinFlorence 1° gennaio 1449, nasce Lorenzo il Magnifico La nascita di Lorenzo de’ Medici, passato alla storia come Lorenzo il Magnifico, rappresenta uno degli eventi più rilevanti del Quattrocento italiano. Nato a Firenze il 1° gennaio 1449, L - facebook.com facebook