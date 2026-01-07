Mariacarla Boscono a Sestriere relax e passeggiate con stile per la supermodella tra le più pagate al mondo
Mariacarla Boscono, nota supermodella tra le più pagate al mondo, trascorre alcuni giorni di relax a Sestriere con il marito Claudio Stecchi, primatista italiano del salto con l'asta indoor. La coppia si dedica a passeggiate tranquille tra le suggestive atmosfere montane, approfittando della quiete e della bellezza naturale della località piemontese. Un'occasione per condividere momenti di serenità lontano dall’attività professionale, in un contesto di rara eleganza e semplicità.
Mariacarla Boscono e il marito Claudio Stecchi, primatista italiano del salto con l'asta indoor insieme a Giuseppe Gibilisco, si stanno godendo qualche giorno di relax in montagna e hanno scelto Sestriere. La supermodella, tra i volti e le muse più note di Giorgio Armani, è stata paparazzata. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Leggi anche: La top model Mariacarla Boscono ci insegna a mixare bomber e gonna di pelle con gli accessori giusti all’insegna del nero
Leggi anche: Le passeggiate nei boschi silenti e la vivacità di Merano e Bolzano. Le discese adrenaliniche sugli sci e il relax totale nelle Spa. La caccia ai regali da mettere sotto l'Albero
Mariacarla Boscono e il marito Claudio Stecchi si godono una passeggiata in montagna; La super top model Mariacarla Boscono avvistata a Sestriere. È tra le modelle più pagate al mondo.
La super top model Mariacarla Boscono avvistata a Sestriere. È tra le modelle più pagate al mondo - Un'icona nel mondo della moda, è stata notata durante una passeggia sulle piste sfoggiando un outfit tutto di pelle nera firmato Giorgio Armani ... torino.corriere.it
Ghali e Mariacarla Boscono, la coppia - Ora è ufficiale: la coppia formata da Ghali e Mariacarla Boscono, per la prima volta, è uscita allo scoperto. corriereadriatico.it
Claudio Stecchi sposa la top model Mariacarla Boscono: l'annuncio di coppia sui social - Le foto ritraggono Mariacarla Boscono e Claudio Stecchi mentre si godono, felici e spensierati, le vacanze a Ibiza. gazzetta.it
Nella vita esiste quello che vuoi e quello che meriti e non sempre quello che vuoi, ti merita. Vincenza Vitale Mariacarla Boscono by Peter Lindbergh - facebook.com facebook
La super top model Mariacarla Boscono avvistata a Sestriere. È tra le modelle più pagate al mondo x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.